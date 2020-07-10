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Dünya

Rus Ortodoks Kilisesi'nden Ayasofya açıklaması

Danıştay, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Karar sonrası ilk hazımsız açıklama Rus tarafından geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 16:59:00 - 2020-07-10 18:06:32
Rus Ortodoks Kilisesi'nden Ayasofya açıklaması

Danıştay'ın kararı öncesi tepki çeken çıkışlarda bulunan Rus Ortodoks Kilisesi'nden yeni bir açıklama geldi.

Rus Ortodoks Kilisesi, Türkiye'de Danıştay’ın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesi yönündeki kararı iptal etmiş olmasını üzüntüyle karşıladıkları açıklamasını yaptı.

Danıştay, Ayasofya'ya müze statüsü verilmesini öngören 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptaline karar verdi. Böylece Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin önü açıldı.

Rus Ortodoks Kilisesi'nin basınla ilişkilerden sorumlu yetkilisi Vladimir Legoyda, Danıştay'ın kararına ilişkin olarak, "Rus Ortodoks Kilisesi ile diğer Ortodoks kiliselerinin endişelerine kulak verilmemiş olması çok üzücü" dedi.

Legoyda, "Söz konusu karar, çok yazık ki, mevcut anlaşmazlıkları gidermeye yönelik değil. Tam tersine, (Rus Ortodoks Kilisesi lideri) Patrik Kirill’in 6 Temmuz'daki açıklamasında belirttiği gibi daha büyük parçalanmalar ile anlaşmazlıklara yol açabilir" ifadesini kullanarak tepki çekti.

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Yorumlar

Metin Kayadelen

Üzülün üzülün
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RİZELİ DELİ

Bizde seviniyoruz bu dünya böyle birisi güler diğeri ağlar daha çooooooook üzüleceksiniz. BÜYÜK MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİ AYAĞA KALKTI çakallar kaçacak delik arayacak
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