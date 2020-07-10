Rus Ortodoks Kilisesi'nden Ayasofya açıklaması

Danıştay'ın kararı öncesi tepki çeken çıkışlarda bulunan Rus Ortodoks Kilisesi'nden yeni bir açıklama geldi.

Rus Ortodoks Kilisesi, Türkiye'de Danıştay’ın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesi yönündeki kararı iptal etmiş olmasını üzüntüyle karşıladıkları açıklamasını yaptı.

Danıştay, Ayasofya'ya müze statüsü verilmesini öngören 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptaline karar verdi. Böylece Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin önü açıldı.

Rus Ortodoks Kilisesi'nin basınla ilişkilerden sorumlu yetkilisi Vladimir Legoyda, Danıştay'ın kararına ilişkin olarak, "Rus Ortodoks Kilisesi ile diğer Ortodoks kiliselerinin endişelerine kulak verilmemiş olması çok üzücü" dedi.

Legoyda, "Söz konusu karar, çok yazık ki, mevcut anlaşmazlıkları gidermeye yönelik değil. Tam tersine, (Rus Ortodoks Kilisesi lideri) Patrik Kirill’in 6 Temmuz'daki açıklamasında belirttiği gibi daha büyük parçalanmalar ile anlaşmazlıklara yol açabilir" ifadesini kullanarak tepki çekti.