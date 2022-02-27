Rus ordusunda depreme neden olacak iddia!
Ukrayna'ya savaş açan Rusya'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'u görevden aldığı öne sürüldü.
Ukrayna'ya saldırılar sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'u görevden aldığı iddia edildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile görüşmesinin ardından NATO'nun eylemlerini gerekçe göstererek, Rus Caydırıcı Kuvvetleri'nin özel savaş durumuna geçmesi talimatı vermişti.