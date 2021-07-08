Rus ordusu USNS Yuma'yı takibe aldı
Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma İdare Merkezi, Karadeniz'e giren ABD Donanması'na ait hızlı transfer gemisi USNS Yuma'nın takibe alındığını açıkladı.
23 Haziran'da İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Defender muhrip gemisinin Kırım açıklarında yol açtığı olayın ardından bugün Karadeniz'e bir NATO ülkesine ait gemi daha girdi.
Ulusal Savunma İdare Merkezi'nin açıklamasına göre ABD Donanması'na ait hızlı transfer gemisi USNS Yuma Karadeniz'e giriş yaptı.
Açıklamada "Karadeniz Filosu güçleri, 8 Temmuz'da Karadeniz havzasına giren ABD Donanması'na ait hızlı transfer gemisi USNS Yuma'nın eylemlerini izlemeye başladı" dendi.
Dün İspanya Donanması'na ait 'Rayo' adlı devriye gemisinin Karadeniz'e girdiği ve Karadeniz Filosu tarafından takibe alındığı açıklanmıştı.