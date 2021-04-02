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Dünya Rus Navalni açlık grevine başladı
Dünya

Rus Navalni açlık grevine başladı

Hapiste bulunan Rus muhalif lider Aleksey Navalni, doktor ve ilaç hakkının engellendiği gerekçesiyle açlık grevine başladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 15:19:00 -
Rus Navalni açlık grevine başladı

Instagram üzerinden yayınlanan mesajda Navalni “Yasaya uyulması ve doktorumla görüşmeme izin verilmesi talebiyle açlık grevine başladım” dedi.

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“Aç yatıyorum ama hâlâ iki bacağım var” diyen Navalni, doktor ve ilaç hakkı olduğunu ancak ikisine de erişemediğini söyledi. Açlık grevinin başvurabileceği tek mücadele yolu olduğunu söyleyen Rus lider sol bacağında his kaybı yaşadığını belirtti. Navalni “Tıbbi yardım yerine uykusuz bırakılarak işkenceye maruz kalıyorum (her gece beni sekiz kez uyandırıyorlar)” ifadelerini kullandı.

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