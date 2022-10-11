Rus milyarder vatandaşlıktan çıktı

İsrailli-Rus milyarder Yuri Milner, Rus vatandaşlığı konusunda açıklama yaptı.

Milner, "Ailem ve ben, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin ardından, 2014'te Rusya'yı temelli olarak terk ettik." dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Milner, Rus vatandaşlığı konusuna değindi.

Milner, "Bu yaz, Rus vatandaşlığımızdan çıkma sürecini resmen tamamladık." ifadesini kullandı.

Reuters'ın haberine göre, Milner, 1999'dan beri İsrail vatandaşı ve 2014'ten beri Rusya'yı ziyaret etmedi.

Söz konusu milyarderin ayrıca, Rusya'da hiçbir varlığının olmadığı, kişisel servetinin yüzde 97'sinin de ülke dışında oluşturulduğu kaydedildi.

Yuri Milner'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bireysel veya heyet olarak hiç bir araya gelmediği belirtiliyor.