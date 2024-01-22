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Spor Rus milyarder takımı satılığa çıkardı
Spor

Rus milyarder takımı satılığa çıkardı

Yeniakit Publisher
2024-01-22 19:59:00 -
Rus milyarder takımı satılığa çıkardı

Rus milyarder Dimitri Rybolovlev, uzun yıllar sahibi olduğu Monaco'yu satılığa çıkardı.

2011 yılında Fransa'nın Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun yüzde 66'sını satın alan Dimitri Rybolovlev, takımı satmayı düşünüyor. Rus milyarder, yatırım bankası Raine'e takımın tamamen ya da kısmi olarak satılması için talimat verdi.

Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'nun yüzde 66'sını 2011'de satın alan Dimitri Rybolovlev sürpriz bir karar aldı.

Takımı satmak istiyor

Les Echos'da yer alan habere göre, Dimitri Rybolovlev, yatırım bankası Raine'e takımın tamamen satılmasını veya kısmi şekilde satılması için talimat verdi.

"Garantisi yok"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Rus milyarderin sözcüsü, "Bu stratejik inceleme sonrasında kulübü ilgilendiren işlemin sonuçlanacağına dair herhangi bir garanti yok ve şimdilik bu konu hakkında daha fazla yorum yapmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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