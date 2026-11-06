Bir bu eksikti gerçekten! 83 dakika sahada kalıp tek bir şut çekilmez mi yahu!

Bugün itibarıyla Beşiktaş'ta devre arası için sağ kanat takviyesi pek konuşulmuyor. Ancak sahaya bakıldığında bu bölgenin de güçlendirilmesi gerektiği çok açık... Bu arada Cerny'nin sözleşmesi 30 Haziran 2028'de bitecek. Kontratta ayrıca +1 yıllık uzatma opsiyonu var (çift taraflı).