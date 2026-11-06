Bir bu eksikti gerçekten! 83 dakika sahada kalıp tek bir şut çekilmez mi yahu!
Beşiktaş, Celtic deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle dönerken Vaclav Cerny 83 dakika sahada kaldı. Çekyalı futbolcu bir tane bile şut çekemedi.
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Beşiktaş, Celtic deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle dönerken Vaclav Cerny 83 dakika sahada kaldı. Çekyalı futbolcu bir tane bile şut çekemedi.
Beşiktaş'ın deplasman kabusu Avrupa arenasına da taşındı. Kartal, Celtic'ten 3-2'lik yenilgiyle döndü. Birçok futbolcunun performansı eleştiriliyor. Onlardan biri de Vaclav Cerny... Çekyalı futbolcunun bazı istatistikleri şu şekilde:
Özetle siz evde otururken, Celtic maçında Cerny ile aynı istatistiği yakaladınız... Yaz transfer döneminde herkes sağ kanat için önemli bir hamle bekliyordu. Günün sonunda Bayer Leverkusen'den Ernest Poku kiralandı. Genç futbolcu dün farklı bir bölgede görev yaptı.
Poku, Süper Lig'de ise doğru düzgün oynatılmıyor.
Bugün itibarıyla Beşiktaş'ta devre arası için sağ kanat takviyesi pek konuşulmuyor. Ancak sahaya bakıldığında bu bölgenin de güçlendirilmesi gerektiği çok açık... Bu arada Cerny'nin sözleşmesi 30 Haziran 2028'de bitecek. Kontratta ayrıca +1 yıllık uzatma opsiyonu var (çift taraflı).
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