Araba tutkunlarına müjde: Efsane 20 yıl sonra geri dönüyor!

YENİ NESİL İÇİN MASADAKİ İHTİMALLER Yeni nesil seri üretim Celica'nın teknik altyapısı hakkında farklı senaryolar konuşuluyor. Bazı raporlar, Toyota'nın MR2 modelini de yeniden canlandırması beklenen ortadan motorlu yeni bir platform üzerinde çalıştığını öne sürüyor. Ancak Celica'nın tarihsel mirasına daha uygun olan önden motorlu bir yerleşim de güçlü ihtimaller arasında yer alıyor. Gazoo Racing'in başındaki isim Tomoya Takahashi, yılın başlarında yaptığı bir açıklamada ortadan motorlu platformun henüz geliştirme aşamasının çok başında olduğunu ve 2030 yılına kadar hazır olmasının beklenmediğini belirtmişti. Bu yeni platformun, 400 beygirin üzerinde güç üretebilen ve "G20E" kod adını taşıyan 2.0 litrelik yeni bir turbo motorla gelmesi öngörülüyor. Aracın dört tekerlekten çekişli bir hibrit olabileceğine dair iddialar da mevcut ancak şu ana kadar güç aktarma organlarıyla ilgili hiçbir detay kesinleşmedi. Mevcut Supra modelinin üretiminin yavaş yavaş sona yaklaştığı bu dönemde Toyota'nın Celica ismini ralli dünyası üzerinden yeniden canlandırması, markanın performanslı ve heyecan verici otomobillere olan bağlılığını sürdürdüğünü kanıtlıyor.