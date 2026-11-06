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Araba tutkunlarına müjde: Efsane 20 yıl sonra geri dönüyor!

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Araba tutkunlarına müjde: Efsane 20 yıl sonra geri dönüyor!

Japon otomobil devi Toyota, 20 yılı aşkın süredir rafta duran efsane modeli Celica'yı yeniden hayata geçiriyor.

#1
Foto - Araba tutkunlarına müjde: Efsane 20 yıl sonra geri dönüyor!

Aylarca süren söylentilerin ardından Toyota, otomobil tutkunlarını heyecanlandıran o beklenen haberi sonunda verdi. İkonik Celica ismi resmen geri dönüyor. Ancak efsanevi model şimdilik sadece Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) parkurlarında boy gösterecek. Japon üretici, 2027 sezonunda yeni GR Celica ile şampiyonada yer alacağını duyurarak markanın en tanınmış isimlerinden birini yeniden canlandırdı. Bu açıklama henüz bir seri üretim modelini resmi olarak doğrulamasa da Toyota'nın yeni bir yol otomobili üzerinde çalıştığına dair iddiaları oldukça güçlendiriyor.

#2
Foto - Araba tutkunlarına müjde: Efsane 20 yıl sonra geri dönüyor!

RALLİ PARKURLARINDA İKİ FARKLI TOYOTA TAKIMI Toyota, 2027 WRC sezonunda oldukça ilginç bir strateji izleyecek. Şirket, şampiyonada iki ayrı takımla yer alma kararı aldı. Toyota Gazoo Racing mevcut GR Yaris modeliyle yoluna devam ederken, yeni kurulan Toyota Racing takımı ise GR Celica'yı parkurlara çıkaracak. Her iki araç da ralli dünyasının en üst kategorisi olan Rally1 sınıfında mücadele edecek.

#3
Foto - Araba tutkunlarına müjde: Efsane 20 yıl sonra geri dönüyor!

SERİ ÜRETİM İÇİN BEKLEYİŞ UZUN SÜREBİLİR GR Celica'nın ralli kariyeri 2027'de başlayacak olsa da bu otomobili normal yollarda görebilmek için epey bir süre daha beklememiz gerekecek. WRC kurallarında yapılan son değişiklikler, takımların artık doğrudan bir seri üretim karşılığı olmayan araçlarla da organizasyona katılmasına olanak tanıyor. Bu sayede Toyota, ralli aracının geliştirme sürecini öne çekebildi. Ancak bayilerde satılacak yol versiyonu hâlâ yıllar uzağımızda bulunuyor ve teknik anlamda yarış aracıyla neredeyse hiçbir ortak noktası olmayacağı tahmin ediliyor. Portekiz'de test edilirken görüntülenen gizemli bir Toyota prototipi, yeni Celica'nın yolda olduğuna dair ilk somut ipuçlarını vermişti. Coupe hatlarına sahip bu test aracı, markanın yeni bir spor model hazırlığında olduğunu açıkça gösteriyor.

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Foto - Araba tutkunlarına müjde: Efsane 20 yıl sonra geri dönüyor!

YENİ NESİL İÇİN MASADAKİ İHTİMALLER Yeni nesil seri üretim Celica'nın teknik altyapısı hakkında farklı senaryolar konuşuluyor. Bazı raporlar, Toyota'nın MR2 modelini de yeniden canlandırması beklenen ortadan motorlu yeni bir platform üzerinde çalıştığını öne sürüyor. Ancak Celica'nın tarihsel mirasına daha uygun olan önden motorlu bir yerleşim de güçlü ihtimaller arasında yer alıyor. Gazoo Racing'in başındaki isim Tomoya Takahashi, yılın başlarında yaptığı bir açıklamada ortadan motorlu platformun henüz geliştirme aşamasının çok başında olduğunu ve 2030 yılına kadar hazır olmasının beklenmediğini belirtmişti. Bu yeni platformun, 400 beygirin üzerinde güç üretebilen ve "G20E" kod adını taşıyan 2.0 litrelik yeni bir turbo motorla gelmesi öngörülüyor. Aracın dört tekerlekten çekişli bir hibrit olabileceğine dair iddialar da mevcut ancak şu ana kadar güç aktarma organlarıyla ilgili hiçbir detay kesinleşmedi. Mevcut Supra modelinin üretiminin yavaş yavaş sona yaklaştığı bu dönemde Toyota'nın Celica ismini ralli dünyası üzerinden yeniden canlandırması, markanın performanslı ve heyecan verici otomobillere olan bağlılığını sürdürdüğünü kanıtlıyor.

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