Rus medyasından Türkiye'nin operasyonu ile ilgili provokasyon

Libya'nın davetiyle bölgeye giden ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin darbeci Hafter'e darbeler indirmesinin ardından zora düşen Rus tarafından yeni bir provokasyın geldi.

Rus medyası, Milli Savunma Bakanlığı'nın #PençeKartalOperasyonu’ndan ilk görüntüler etiketiyle paylaştığı videonun montaj olduğunu iddia etti. Russia Today'ın Almanya merkezli haber ajansı Ruptly, söz konusu videonun farklı zamanlarda çekilen görüntülerin bir araya getirilmesi sonucu oluştuğunu öne sürdü.

Pençe-Kartal Operasyonu

Irak'ın kuzeyindeki Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'a yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dün sabaha karşı hava harekatı düzenlendi.

"Pençe-Kartal Operasyonu" adı verilen harekatta, yurt genelindeki muharip üs komutanlıklarından gece yarısı kalkan savaş uçakları Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan, Gara ve Hakurk’taki hedefleri vurdu.

Operasyonla ilgili Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terör yuvaları yerle bir edildi. Ülkemizi, milletimizi, karakollarımızı, üs bölgelerimizi taciz eden, buralara saldırı planlayan terör yuvaları teröristlerin başlarına yıkıldı." dedi.