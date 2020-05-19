Rus medyasından Kıbrıs ayıbı
Rus merkezli yayın organı Sputnik Kıbrıs adasının tamamını Rumların olarak gösterdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde önceki gün çıkan orman yangınına müdahale için Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden de yardım ulaştırılmıştı.
Sputnik, Rumları "Kıbrıs Cumhuriyeti" yaptı
Rus Sputnik yayın kuruluşunun Türkiye ayağı, daha önce de yaptığı gibi Türkiye aleyhtarı yayınlarını sürdürmeye devam etti. Söz konusu yangın haberinde, Rumlardan Güney Kıbrıs Rum Kesimi olarak değil, Kıbrıs Cumhuriyeti diye bahsederek KKTC'yi yok saydılar
Daha önce de Hatay'ı Suriye topraklarında göstermişlerdi
Hatay'ı Suriye toprağı gibi gösteren Sputnik'in Türkiye çalışanları gözaltına alınmıştı.