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Ekonomi Rus medyası, Ruslar için Türkiye'de en ucuz kiraya sahip 3 yeri açıkladı! 3 bin 111 ruble...
Ekonomi

Rus medyası, Ruslar için Türkiye'de en ucuz kiraya sahip 3 yeri açıkladı! 3 bin 111 ruble...

Yeniakit Publisher
2023-08-14 14:27:00 -
Rus medyası, Ruslar için Türkiye'de en ucuz kiraya sahip 3 yeri açıkladı! 3 bin 111 ruble...

Rus medyası, en ucuz Türk sahillerini paylaştı. Buna göre, Avsallar, Mersin ve Side günlük konut kiralarının en düşük olduğu bölgeler olarak açıklandı.

Rus medyası, uygun fiyatlarla konut kiralanabilen Türk sahillerini mercek altına aldı.

Sutochno.ru sitesi, Avsallar, Mersin ve Side’yi günlük konut kiralarının en düşük olduğu sahiller olarak gösterdi.

Buralarda ortalama günlük daire kirasının 4 bin 400 ruble karşılığı olduğu belirtilen haberde, bu rakamın en düşük Avsallar’da (3 bin 111 ruble) olduğu aktarıldı.

Mersin’de ortalama günlük daire kirasının ruble karşılığının 3 bin 751 ruble, Side’de 4 bin 371 ruble olduğu belirtildi.

1 ruble 0,27 Türk lirasına eşit durumda.

Turkrus

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