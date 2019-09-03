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Rus markasının başörtülü kızı reklamda kullanması tartışma başlattı

Rusya’da ilk kez bir giyim markası başörtülü bir kızı reklamlarında oynatınca, Rusya’da yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.

03 Eylül 2019 Salı 10:34
Rus markasının başörtülü kızı reklamda kullanması tartışma başlattı

Rusya’da ilk kez bir giyim markası başörtülü bir kızı reklamlarında oynatınca, Rusya’da yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi.


Rusya’nın en popüler giyim markalarından biri sonbahar modası için ön reklam yayınladı. Yeni sezonun modasına dair ipuçlarını barındıran reklamlarda birçok modelin arasında başörtülü bir model de yer aldı. Bu reklam önce markanın sosyal medya hesaplarında ardından da basın ve yayın organlarında yayınlandı. Reklamın yayınlanmasıyla birlikte bütün Rusya neredeyse bu reklamı konuşmaya başladı. Reklamın ses getirmesinin nedeni yeni sezon modasına dair ipuçları değil reklamda oynatılan başörtülü modelin yer alması oldu.


Reklama, yayınlanmasından sonra sosyal medya üzerinden birçok olumlu veya olumsuz tepki geldi. Rusya tarihinde ilk kez başörtülü bir modelin reklamlarda boy göstermesini bazı Ruslar ağır bir dille eleştirdi. Rusya’nın geleneklerine aykırı olduğu gerekçesiyle başörtülü modelin reklamlarda olmamasını savunan bazı Ruslar reklamın kaldırılmasını talep etti. Bazıları ise markayı reklamdan dolayı eleştirerek markayı sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmak için kampanyaya başladı.


Markanın kurucusu Vladimir Melnikov yaşanan tartışmaların ardından kamuoyunu aydınlatmak amacıyla bir açıklama yaptı. Rusya’da 30 milyona yakın Müslümanın yaşadığına dikkat çeken Melnikov, Rusya’da birçok dinden ve ırktan insanların yaşadığına söyleyerek, “Rusya çok uluslu bir ülke. Başörtülü bir modelin reklamda kullanılmasının temel nedeni markamız olarak tüm kesimlere hitap ettiğimizi göstermek. Ayrıca İslam dinine inananlara saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulamak oldu” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 10:34
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