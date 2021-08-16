Rus mahkemesinden skandal karar: 4 kırım Tatarına toplam 61 yıl hapis cezası verildi

Rostov-na-Donu kentindeki Güney Bölge Askeri Mahkemesi, Kırım Tatarlarına 'Hizb-ut Tahrir davası' çerçevesinde alıkonulan Kırım Tatar siyasi tutsaklar Lenur Halilov, Ruslan Nagayev, Ruslan Mesutov ve Eldar Kantimirov (Aluşta Grubu) hakkında alınan kararı açıkladı. Kremlin esiri 4 Kırım Tatarı toplam 61 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Kırım dayanışması platformunun bildirdiğine göre, bugün yapılan duruşma sırasında, Lenur Halilov hakkında 18 yıl hapis ve 1 yıl denetimli serbestlik cezası, Ruslan Mesutov hakkında 18 yıl hapis cezası ve 1 yıl denetimli serbestlik cezası kararı verilirken, Ruslan Nagayev 13 yıl hapis ve 1 yıl denetimli hapis cezası, Eldar Kantemirov da 12 yıl hapis ve 1 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

Duruşmaya Ukrayna Konsolosu katıldı

Duruşmaya Ukrayna’nın Rostov-na-Donu Konsolosu Yuriy Dovgulya katıldı. Ayrıca mahkeme binası önünde, Rostov-na-Donu kentine bir önceki gün gelen 120’den fazla Kırım Tatarının toplandığı bildirildi.

Kırım Tatarları tatbikat altında

Rus güçleri, 10 Haziran 2019 sabahı Aluşta, Karasupazar ve Akmescit bölgelerinde Kırım Tatarları’nın evlerine baskın düzenledi. Baskınlar sonrasında Eskender Süleymanov, Ayder Cepparov, Riza Omerov, Enver Omerov, Ruslan Mesutov, Lenur Halilov, Ruslan Nagayev, Eldar Kantemirov gözaltına alındı.

Ayrıca, 9 Haziran 2019’u 10 Haziran 2019’a bağlayan gece, mahkeme duruşmasına katılmak üzere Rusya’nın Rostov-na-Donu şehrinde giden Kırım Tatar siyasi tutsakların akrabalarının bulunduğu bir araç, Kerç Köprüsü’ne giriş yaptığı sırada Rus güçleri tarafından durduruldu. Bunun sonucunda, Kırım Tatar siyasi tutsak Rüstem İsmailov’un kayınpederi Eskender Omerov alıkonuldu.

Ocak 2021’de Rusya’nın Güney Askeri Bölge Mahkemesi, Kırım Tatarlar siyasi tutsakları Enver Omerov 18 yıl, Ayder Cepparov 17 yıl hapis ve Riza Omerov 13 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı