Rus lider Putin'in gayrimeşru kızı ortaya çıktı, ilk kez konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında birlikte olduğu Svetlana Krivonogikh'ten kız çocuğu olduğu iddiası Rus medyasında iyice dillendirilmeye başlandı.

Kısa bir süre birlikte olan ve 2000'lerin başında ayrılan çiftin şu an 17 yaşında bir kız çocuğu olduğu ve Putin'in bunu sır gibi sakladığı iddia edilirken, gündeme bomba gibi düşen Luiza Rozova konuyla ilgili ilk kez konuştu.

Clubhouse'ta açıkladı

"Elizaveta Krivonogikh" olarak da bilinen ve son günlerde Rusya'nın birinci gündem maddesi olan 17 yaşındaki genç kadın, son dönemin popüler uygulamalarından Clubhouse'ta açıklamalarda bulundu.

Putin'in kızı olduğuna dair gelen bir soruya kaçamak yanıtlar veren Luiza, "Benim hayatım çok durgun ve bir anda böyle gündeme geldiğim için çok memnunum. İnsanlar sosyal medyada benim hesabıma gelmeye başladılar" dedi. Putin'in kızı olduğuna dair iddiaların çıkmasıyla birlikte Luiza'nın hesabına yaklaşık 96.400 takipçi gelmişti.

Clubhouse'ta konuşan genç kadın, "Ben kendimi popülerleştirmeye çalışmıyorum. Çok iyi hissediyorum ve hayat devam ediyor, bu söylentileri umursamıyorum" dedi.

Putin'in yasak aşkı

Rus basınına göre Putin ile Krivonogikh'in ilişkileri 90'lı yılların sonunda başladı. O dönem St. Petersburg'ta yaşayan Krivonogikh, üniversite eğitimi sırasında bir yandan da temizlik işinde çalışıyordu. Lyudmila Putina ile evli olan Putin ise Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) başında bulunuyordu.

İkilinin ilişkisinin nasıl başlayıp bittiği bilinmese de, 2003 yılında dünyaya gelen Yelizaveta Vladimirovna Krivonogikh'ten sonra yollarının ayrıldığı düşünülüyor.

Gayrimenkul zengini oldu

İlerleyen yıllarda bir milyonere dönüşen Krivonogikh, Soçi, St. Petersburg ve Moskova'daki gayrimenkulleri, Rossiya Bank'taki hisseleri ve 11 milyon dolarlık servetiyle dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili soru yöneltilen Kremlin Sözcüsü Peskov, iddiaları yalanlamayı seçti. Peskov, "Bu isimle ilgili daha önce de sorular oldu. Ancak onu hiç duymadım ve bu konuda hiçbir şey bilmiyorum" dedi.