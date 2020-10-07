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Dünya Rus lider Putin en büyük kaybını açıkladı
Dünya

Rus lider Putin en büyük kaybını açıkladı

68'inci yaş gününü kutlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı açıklamada "Ebeveynlerimin vefatı en büyük kaybım. Kadere inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 12:54:00 -
Rus lider Putin en büyük kaybını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 68'inci yaş günü nedeniyle devlet ajansı Tass'a özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"En büyük kaybım"

Putin, ebeveynlerinin vefatının 20 yılda özel hayatındaki en büyük kaybı olduğunu ifade ederek, "Ebeveynlerim vefat etti. Bu yolun hemen başlangıcında. En büyük kaybım. Kadere inanıyorum. Ölümleri kaderdir" dedi.

Öte yandan, Putin'in 68'inci doğum gününde hipersonik Zirkon gemi füzesini test etti.

Barents Denizi'nde yapılan denemenin başarılı olduğu açıklandı.

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