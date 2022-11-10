Rus kuklasından "kutsal savaş" çıkışı! Çeçen lider her gün daha da saçmalıyor

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, savaşta Putin'in yanında saf tutan Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, yine tepki çeken bir çağrı da bulundu.

Daha önceki açıklamalarında da Ukrayna'ya karşı Rusya ile aynı safta savaşmanın "cihat" olduğunu söyleyen Kadirov, işi bir adım daha öteye taşıdı.

"Kutsal savaş"

Çeçenistan Cumhurbaşkanı, Ukrayna'ya yönelik Rusya ile ittifak içinde yürüttükleri saldırıları "kutsal savaş" diye yorumlayarak Müslümanlara şöyle seslendi:

Tüm Müslümanları, Kafkasyalıları ve onların çocuklarını Rusya yanında "kutsal savaşa" katılmaya çağırıyorum.