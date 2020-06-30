Rus kuklası Kadirov'dan Putin'e görülmemiş yalakalık

Ramzan Kadirov, yerel yetkililerle bir araya geldiği toplantı sırasında Vladimir Putin’i ‘ömür boyu Rusya Devlet Başkanı’ görevine getirme çağrısı yaptı.

Kadirov, Telegram kanalında yayınladığı toplantının fragmanında, "Her zaman söylüyorum, Vladimir Putin’i ömür boyu Rusya Devlet Başkanı seçmeliyiz. Bugün onun yerine kim geçebilir? Dünya çapında böyle bir siyasi lider yok" ifadelerini kullandı.

Kadirov ayrıca Rusya Anayasası ile ilgili önerilen tüm revizyonların ‘devlet pozisyonlarının güçlendirilmesi’ ile ilgili olduklarını, bu nedenle her Rusya vatandaşının oylamaya katılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kremlin Sözcüsü: Anayasada "Ömür boyu devlet başkanı" diye bir görev yok

Diğer yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kadirov’un Putin’i "ömür boyu Rusya Devlet Başkanı" seçme önerisine yanıt olarak, Rusya Anayasası’nda "Ömür boyu devlet başkanı" diye bir görev olmadığını belirtti.

Peskov, "Anayasada böyle bir görev öngörülmemiştir" açıklamasında bulundu.

Anayasal değişiklik oylaması yarın sona eriyor

Rusya’da önce 22 Nisan’da yapılması planlanan, ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen perşembe başlayan anayasal değişiklik oylaması yarın sona eriyor. Halkın desteklemesi hâlinde önerilen değişiklikler, Rusya anayasasında 1993’ten sonra yapılacak ilk büyük reformlar olacak.

Parlamentonun yetkilerinin genişletilmesi ile sosyal alanda bir dizi düzenlemeyi içeren anayasa teklifi, ülkede şimdiye dek devlet başkanlığı yapmış olanların görev sürelerinin de sıfırlanmasını öngörüyor. Zira mevcut anayasa iki dönemin ardından üçüncü bir dönem bir kişinin devlet başkanlığına aday olamayacağı maddesini içeriyor.

Görev süresinin sıfırlanması ise, ikinci devlet başkanlığı dönemi 2024’te sona erecek olan Rusya lideri Putin’in, istemesi hâlinde bu tarihten sonra yeniden aday olabileceği anlamına geliyor.