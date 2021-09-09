  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rus kozmonotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda uzay yürüyüşüne çıktı!
Eski Yargıtay tetkik hakimi FETÖ firarisi çift yakalandı
Bakan Soylu'dan taziye ziyareti
O ilimizdeki gölet ve barajlara bir milyon 486 bin pullu sazan bırakıldı
Dünya Rus kozmonotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda uzay yürüyüşüne çıktı!
Dünya

Rus kozmonotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda uzay yürüyüşüne çıktı!

Rus kozmonotlar, Rusya’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) Nauka modülündeki çalışmalar için uzay yürüyüşüne çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 23:55:00 - 2021-09-10 00:00:33

Rus kozmonotlar Oleg Novitsky ve Pyotr Dubrov, Rusya’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) Nauka modülündeki çalışmalar için uzay yürüyüşüne çıktı.

Rus kozmonotlar Oleg Novitsky ve Pyotr Dubrov geçtiğimiz temmuz ayında Rusya’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderdiği Nauka modülünde ethernet, elektrik ve güç ünitelerindeki çalışmaları için uzay yürüyüşüne çıktı. İstasyondaki 50. uzay yürüyüşünü gerçekleştiren kozmonotlar, geçtiğimiz 3 Eylül’deki çalışmaların devamı niteliğindeki TSİ 17:30’da yürüyüşe başladı.

Her hareketleri canlı olarak izleniyor

Poisk modülü kapağından geçerek çalışmalara başlayan kozmonotlar, Rusya Federal Uzay Ajansı’nın (Roscosmos) başkent Moskova’daki kontrol merkezinden yönlendirildi. Her hareketi canlı olarak izlenen kozmonotlar, teknik uzmanların sesli talimatlarına uyarak çalışmalarını tamamlamaya çalışıyor. Nauka modülündeki çalışmaların 7 saatte tamamlanması hedefleniyor.

Rusya Federal Uzay Ajansı tarafından 21 Temmuz’da Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatılan Nauka adlı çok amaçlı laboratuvar modülü, 29 Temmuz’da başarılı şekilde ISS’ye kenetlenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay