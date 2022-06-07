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Kadın - Aile Rus keki tarifi nasıl yapılır? Pofur pofur kabaran çikolatalı rus keki kolay tarifi
Kadın - Aile

Rus keki tarifi nasıl yapılır? Pofur pofur kabaran çikolatalı rus keki kolay tarifi

Son zamanlarda bir hayli popüler olan, çok farklı bir kek tarifi ile karşınızdayız. Rus keki tarifine buyurun hadi.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 16:47:00 - 2022-06-07 16:49:49
Rus keki tarifi nasıl yapılır? Pofur pofur kabaran çikolatalı rus keki kolay tarifi

Rus Keki Tarifi İçin Malzemeler

  • 375 gr un
  • 40 gr kakao
  • 1 adet kabartma tozu
  • 200 gr şeker
  • 1 adet vanilya tozu
  • 1 adet yumurta
  • 200 gr tereyağ (oda sıcaklığında bırakılmış ( cıvık)

Dolgu:

  • 500 gr az yağılı lor peyniri ( tuzsuz)
  • 200 gr şeker
  • 1 adet vanilya tozu
  • 3 adet yumurta
  • 1 adet vanilyalı puding tozu

Rus Keki Tarifi Nasıl Yapılır?

Un, kabartma tozu, şeker, vanilya şeker (tozu), kakao karıştırıyoruz. Tereyağımızı ekliyoruz ve 1 tane yumurta hepsini bir güzel yoğuruyoruz. Hazırlamış olduğumuz hamuru ikiye bölüyoruz. Yuvarlak düz kalıbımızı yağlıyoruz. Böldüğümüz hamuru kalıba her yerine yapıştırıyoruz. Kalıbın etrafına 2 cm kakaolu hamur yeterli. Fırını altlı üstlü ön ısıtmaya alıyoruz 180•C 500 gr az yağlı lor peyniri ( tuzsuz), 200 gr şeker, 3 yumurta, vanilya puding tozumuzu ekleyip bütün malzemeleri ekleyip karıştıralım. Kalıbımıza döküyoruz, ayırdığımız hamuru, leblebi büyüklüğünde bölüp pastanın üzerine atıyoruz. sterseniz şekil de verebilirsiniz. Fırında 20-30 dk arası pişirelim, kürdan ile kontrol edebilirsiniz.

 

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