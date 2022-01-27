Rus jetleri o ülkede

Rusya'nın askeri tatbikat için Belarus'a Su-35 tipi savaş uçaklarını gönderdiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Su-35 tipi savaş uçaklarının "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatı için Belarus'a gönderildiği ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında savaş uçaklarının sayısıyla ilgili herhangi bir ifade yer almadı.

Rusya ile Belarus'un "Müttefik Kararlılığı-2022" tatbikatının 10 Şubat'ta başlaması planlanıyor.

Rusya geçtiğimiz günlerde Belarus ile gerçekleştirilmesi planlanan ortak tatbikat için bu ülkeye S-400 hava savunma sistemleri göndermişti.

Öte yandan Rusya'nın tatbikat amacıyla Belarus'a gönderdiği askerleri de Ukrayna sınırına yakın bölgelere konuşlandırdığı ifade ediliyor.