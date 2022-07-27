Rus isimden olay açıklama: Türkiye bize Bayraktar TB2 SİHA vermez çünkü...

Başkan Recep Erdoğan’ın Putin ile görüşmek üzere 5 Ağustos’ta Soçi’ye geleceğinin teyit edilmesinin ardından, Rusya basınından hararetle “gezinin olası amaçları ve hedefleri” tartışılıyor.



Basına konuşan bazı uzmanların görüşleri özetle şöyle:

Doğu araştırmaları uzmanı, akademisyen Aleksey Malaşenko:



"Belki zirvede Bayraktar'ın üretimi sorusu gündeme gelir, ama bu konuda bir bilgim yok. Ama Bayraktar'ı üreten firma, Rusya'ya tek bir drone vermeyeceğini ilan etti. Türkiye bunları Ukrayna'ya tedarik ediyor. Bu nedenle, Rusya ile işbirliği konusunda bir şey konuşulması ve yapılması pek mümkün değil gibi görünüyor. Türkiye, Bayraktar'ın Ukrayna'ya tedarik edilmesini bir bağımsızlık sembolü olarak görüyor."



MGIMO diplomatik üniversitesi öğretim görevlisi Aleksey Zudin:



"Son zamanlarda liderler düzeyinde Rus-Türk işbirliği çok aktif. Türkiye ile oldukça geniş bir gündemimiz var ve tüm gündemin Soçi'deki meseleler yelpazesine dahil edilmesini bekleyebiliriz. Bu sadece tahıl ve genel Ukrayna değil, örneğin Suriye de masada. Başka konular da mümkün. Şimdi en önemli şey, tahıl anlaşmasının nasıl uygulanacağı. Bu anlaşmanın imzalanmış olması zaten büyük bir artı, ancak başarı ihtimali daha çok Ukrayna'ya bağlı. Soru, Türkiye'nin bu anlaşmaları sağlamak için ne kadar ileri gitmeye istekli olduğudur.



Bayraktar konusunda gelince: Eğer olursa bu pastanın kremasındaki çilek olur."

Turkrus