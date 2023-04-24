Rus isim ilan etti: 14 Mayıs'ta Türkiye'ye geliyoruz

Rusya Merkezi Seçim Kurulu temsilcilerinin 14 Mayıs tarihinde Türkiye'de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde gözlemci olarak görev yapacağı açıklandı.

Rusya Merkezi Seçim Kurulu Başkanı Ella Pamfilova, düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs seçimleri için Türkiye'ye temsilci göndereceklerini söyledi.

Pamfilova, "Türk meslektaşlarımızla çok iyi ilişkilere sahibiz. Onların başkanı bize birkaç kez geldi. Her zaman iletişim halindeyiz. Deprem nedeniyle bazı imkanlarını kısıtladılar, yani uluslararası kuruluşlardan kısıtlı sayıda gözlemci bulunacak. Biz bir misyon dahilinde orada bulunacağız, zira bir dizi uluslararası kuruluşta yer alıyoruz" dedi.