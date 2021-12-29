Rus işgali iddiası! ‘Herkes çarpışacak’ diyerek sivillere eğitim veriyorlar

Olası bir Rus işgaline hazırlanan Ukrayna'da sivillerin askeri eğitimine başlandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı istilaya girişmesi durumunda Rus ordularının sınırda durdurulabilmesi beklenmiyor. Bu sebeple Ukrayna yönetimi, sivillerin de dahil olacağı ülke içi mücadeleye ve şehir savaşlarına hazırlanıyor.

AFP, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında ormanlık alanda askeri eğitim verilen sivillerle bir röportaj gerçekleştirdi.

"Kendimizi savunmaya hazırlanıyoruz"

Yaşları 19 ve 51 arasında değişen erkek ve kadın 50 sivilin askerlerce eğitildiği bu kamptaki kişiler, Rusya'nın ülkelerini tehdit ettiğini, Ukrayna'yı istilaya hazırlandığını, savaşın kapıda olduğu bu dönemde tüm Ukraynalıların topyekun savaşması gerektiğini düşünerek kendilerini savunmaya hazırlandıklarını belirttiler.

Ukrayna ordusunun bölgedeki bir tabur komutanı olan Vadym Ozirn de AFP'ye yaptığı açıklamada "Bu insanlar gelmeli, silah almalı ve görevlerini yerine getirmeli, evlerini savunmalı. Rus istilası durumunda seferberlik ilan edilecek ve tüm Ukraynalılar çarpışacak" dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Rusya'ya ve Rus ordusunun konuşlu bulunduğu Belarus'a coğrafi yakınlığı, Ukrayna'nın topoğrafik olarak düz bir ülke olması, Rus ve Ukrayna ordularının güçlerinin dengesizliği savaş şartlarını Ukrayna aleyhine değiştiriyor.

Bu durumda savaşın şehirlere ve yerleşim alanlarına taşınması kaçınılmaz görülüyor.