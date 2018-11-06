Rus heyet İran'a gitti! "İstanbul zirvesinin sonuçları..."

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus heyetin, Suriye meselesi ile ilgili İran'da görüşmeler yaptığını bildirdi.

Tahran'da temaslarda bulundular

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ile savunma bakanlığı yetkililerinin bulunduğu heyetin, İran’ın başkenti Tahran’da dün temaslarda bulunduğu belirtildi.

Heyetin, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şamhani ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari ile bir araya geldiği ifade edildi.

Suriye meselesi ve dörtlü zirve

Açıklamada, “Görüşmede, İstanbul’da yapılan Rusya-Türkiye-Almanya-Fransa dörtlü liderler zirvesinin sonuçları ele alındı, ayrıca Suriye’deki durum gözden geçirildi. Teröre karşı kararlı mücadeleye devam edilmesi ve Suriye’nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmasına dayanan siyasi çözüme kavuşturulmasına duyulan acil ihtiyaç vurgulandı. Anayasa komitesinin erkenden kurulması ve Cenevre’de görevine başlatılması meselesine özellikle dikkat çekildi." ifadeleri kullanıldı.