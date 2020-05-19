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Dünya

Rus helikopteri düştü: Tüm mürettebat öldü

Rusya'nın başkenti Moskova bölgesinde "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin sert iniş yapması sonucu 3 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 23:31:00 -
Rus helikopteri düştü: Tüm mürettebat öldü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin Moskova bölgesindeki Klin yerleşim birimi yakınlarındaki eğitim uçuşu esnasında sert iniş yaptığı belirtildi.

Uçuşun mühimmatsız gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, mürettebatın hayatını kaybettiği kaydedildi. Rus RİA haber ajansına konuşan acil servis yetkilisi de mürettebatın 3 kişiden oluştuğunu ifade etti. İlk belirlemelere göre kazaya teknik arızanın neden olduğu belirtildi.

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