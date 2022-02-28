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Dünya Rus güçleri o şehri ele geçirdi
Dünya

Rus güçleri o şehri ele geçirdi

Ukrayna'ya saldıran Rus güçleri, liman şehri Berdyansk'taki tüm kamu binalarının kontrolünü ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 02:35:00 -
Rus güçleri o şehri ele geçirdi

Ukrayna'nın Berdyansk şehrinin Vali Vekili Aleksandr Svidlo, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda, saatler önce şehre Rus güçlerine ait ağır askeri araçlar ve silahlı askerlerin girmeye başladığına şahit olduklarını aktardı.

Rus güçleri, şehirdeki tüm kamu binalarını ele geçirdi

Svidlo, Rus güçlerinin şehirdeki tüm kamu binalarının kontrolünü ele geçirdiğini belirtti.

Şehrin ateş hattında olduğunu ve bu gecenin çetin bir gece olacağını ifade eden Svidlo, vatandaşları sığınaklardan çıkmamaya çağırdı.

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