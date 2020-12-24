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Dünya Rus General İvaşov'un 'Türkiye' korkusu: "Büyük Turan'a ilerliyor biz izliyoruz"
Dünya

Rus General İvaşov'un 'Türkiye' korkusu: "Büyük Turan'a ilerliyor biz izliyoruz"

Türkiye’nin Kırım, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetlerine yönelik politikalarını endişe içinde seyrettiklerini söyleyen Emekli Rus Korgeneral Leonid İvaşov, "Türkiye açık bir şekilde Büyük Turan projesine doğru ilerliyor. Biz ise izliyoruz. Rusya zamanla bağımlı hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 10:19:00 -
Rus General İvaşov'un 'Türkiye' korkusu: "Büyük Turan'a ilerliyor biz izliyoruz"

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün fikir babası olarak anılan, emekli Rus Korgeneral Leonid İvaşov, ülkesinde katıldığı bir programda, Türkiye ve Rusya’nın Asya’daki politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin Kırım, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetlerine yönelik politikalarını endişe içinde seyrettiklerini söyleyen İvaşov, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye için Karabağ’da en önemli olan şey Laçin Koridoru’ydu; Azerbaycan’ı Türkiye ile bağlamak ve daha sonra Orta Asya’ya çıkış için. Türkiye’nin Güney Kafkasya’da varlığı onlar için jeopolitik projesinin stratejik önem taşıyan konusudur.

“Bizim sorumluluk alanımızda anlaşmalar imzalıyorlar”

Türkiye Dışişleri Bakanı, Kazakistan’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Büyük Turan’ın birleşik ordusunun kurulması gerektiğini söylüyor, Kazakistanlı Dışişleri Bakanı da bunu reddetmiyor. Biz ise susuyoruz. Birkaç gün sonra bizim sorumluluk alanımızda Özbekistan’la askeri stratejik anlaşma imzalıyorlar.

Bunlar gösteriyor ki; Türkiye açık bir şekilde Büyük Turan projesine doğru ilerliyor. Ve Rusya zamanla bağımlı hale gelecek, bugün bile öyle.

“Türkiye kendi oyununu oynuyor”

Türkiye, Kırım’da da kendi oyununu oynuyor. Resmi düzeyde Zelenskiy hükumeti ile Kırım meselesi üzerine müzakereler yapıyorlar. Devlet düzeyinde de Ukrayna ile çalışıyorlar. Karabağ’da başarılı şekilde çalıştığı görülen İHA’ların, yıl sonuna kadar Ukrayna’ya sevkiyatına dair birçok bilgi de var.”

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