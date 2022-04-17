Rus general çatışmada öldürüldü

Rusya-Ukrayna savaşında bir Rus general öldürüldü. St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, 8. Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Vladimir Frolov'un Donbas'taki bir çatışmada yaşamını yitirdiğini dün bildirdi.

Cenaze törenin yaptığı konuşmada Tümgeneral Frolov'u "gerçek bir vatansever" ve "cesur birisi" diye niteleyen Beglov, şu ifadeleri kullandı:

Bugün gerçek bir kahramana veda ediyoruz. Vladimir Frolov, Ukraynalı milliyetçilerle savaşta kahramanca bir şekilde öldü. Donbas'taki çocuklar, kadınlar ve yaşlılar daha fazla bomba sesi duymasın diye kendini feda etti.

Kiev daha önce Korgeneral Yakov Rezantsev, Tümgeneral Andrey Kolesnikov ve Tümgeneral Vitaly Gerasimov gibi 7 generalin öldürüldüğünü öne sürmüştü.