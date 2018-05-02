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Rus gemisi, Çanakkale Boğazı'nı geçti

Askeri malzeme yüklü güvertesi kamufle edilmiş 152 borda numaralı 'Nikolai Filchenkov' adlı genel amaçlı Rus çıkarma gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:30
Rus gemisi, Çanakkale Boğazı'nı geçti

Rusya'nın Karadeniz filosuna kayıtlı, askeri malzeme yüklü çıkarma gemisi 'Nikolai Filchenkov', Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Akdeniz’e doğru yol aldı. Geminin güvertesindeki askeri malzemelerin kamufle edilmesi dikkat çekti. Ege Denizi'nden saat 09.00'da Çanakkale Boğazı'na giren çıkarma gemisi, saat 10.40'ta Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyünde dağdaki 'Dur yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçiş yapan gemiye, Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. Askeri malzeme yüklü Rus çıkarma gemisi, önce Ege Denizi’ne açılacak, ardından Akdeniz'e inmek üzere yola devam edecek.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:30
  1. Çanakkale
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