  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Irkçı Ümit Özdağ’dan insanlık dışı davranış: Yine göçmenleri açık açık hedef gösterdi!

ABD, korona için mikroakışkan çip geliştirdi! Aşı ve PCR testi gibi 'çip zorunluluğu' gelir mi?

Mehmet Akif Ersoy, olmayan görüntülerle Taliban'ı karaladı! O kadar yiğitsen Ciner'in madenindeki 'dehşeti' de çekseydin

Almanlar da FETÖ’nün gerçek yüzünü görmeye başladı! İki genç işadamı FETÖ’yü basına anlattı

İbrahim Kalın'dan muhalefete tepki: Nefret siyaseti vicdan kararmasıdır

Washington Post'ta kritik ifadeler: Milyonlarca ABD'linin sorununu çözemeyebilir

ABD'de felaket hızla ilerliyor: 700 ev küle döndü, 13 bini risk altında!

Tatar'dan Rum kesimine tepki: Bu bir çağdışılıktır

IMF 650 milyar dolarlık SDR'yi dağıtmaya başladı

Antalya'da orman yangınlarıyla ilgili tutuklanan şahsı arkadaşı ihbar etmiş! İşte ses kaydının dökümü
MSB açıkladı! MİT ile koordineli harekat
Rıdvan Dilmen Fatih Terim'i eleştirdi
Gram altında hareketlilik! İşte son rakamlar
"Rus gazına bağımlılık bitecek"
Dünya "Rus gazına bağımlılık bitecek"
Dünya

"Rus gazına bağımlılık bitecek"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'ya olan doğal gaz konusundaki bağımlılığının en geç 25 yıl içerisinde biteceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 09:31:00 -
"Rus gazına bağımlılık bitecek"

Münübe Yılmaz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'ya olan doğal gaz konusundaki bağımlılığının en geç 25 yıl içerisinde biteceğini açıkladı. Rusya'nın sonrasında gittiği Ukrayna'da Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenskiy'le bir araya gelen Merkel, Avrupa Birliği'nin enerji politikaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Almanya başbakanı, Avrupa Birliği'nin kabul ettiği iklim tarafsızlığı politikası gereği doğal gaz kullanımını bitirmek amacında olduklarını ve sadece Rusya'nın değil, Rus gazinin Avrupa'ya taşınmasında aracı olan Ukrayna'nın da buna hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Merkel, doğal gaza alternatif olarak dünya ülkelerinin hidrojen konusunda ülkelerin işbirliği yapabileceğini vurgularken, Alman haber ajansı Deutsche Welle de, Ukraynalı doğal gaz ve petrol şirketi Naftogaz ile Alman gaz tedarik şirketi RWE Supply & Trading'in hidrojen enerjisi alanında işbirliği kararı aldığını aktardı. Habere göre her iki şirketin yöneticileri Merkel'in ziyareti esnasında bir mutabakat imzaladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay