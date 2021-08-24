"Rus gazına bağımlılık bitecek"

Münübe Yılmaz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'ya olan doğal gaz konusundaki bağımlılığının en geç 25 yıl içerisinde biteceğini açıkladı. Rusya'nın sonrasında gittiği Ukrayna'da Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenskiy'le bir araya gelen Merkel, Avrupa Birliği'nin enerji politikaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Almanya başbakanı, Avrupa Birliği'nin kabul ettiği iklim tarafsızlığı politikası gereği doğal gaz kullanımını bitirmek amacında olduklarını ve sadece Rusya'nın değil, Rus gazinin Avrupa'ya taşınmasında aracı olan Ukrayna'nın da buna hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Merkel, doğal gaza alternatif olarak dünya ülkelerinin hidrojen konusunda ülkelerin işbirliği yapabileceğini vurgularken, Alman haber ajansı Deutsche Welle de, Ukraynalı doğal gaz ve petrol şirketi Naftogaz ile Alman gaz tedarik şirketi RWE Supply & Trading'in hidrojen enerjisi alanında işbirliği kararı aldığını aktardı. Habere göre her iki şirketin yöneticileri Merkel'in ziyareti esnasında bir mutabakat imzaladı.