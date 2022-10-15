Rus gazı Avrupa’ya Trakya’dan akacak

Hacı Yakışıklı Astana

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan dönüşü gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Rus gazının Türkiye’den dağıtılması ile ilgili konuşan Erdoğan, şunları dile getirdi:

Putin ile talimatı verdik

“Böyle bir dağıtım merkezi için, bu iş için tabii ki Trakya en önemli yer olarak görülüyor. Bizim ulusal anlamda bir dağıtım merkezimiz var ama tabii şimdi bu uluslararası bir dağıtım merkezi olacak. Biz ilgili bakanlık ve kurumlara müşterek bir çalışma yapmaları talimatını Sayın Putin ile birlikte verdik. Burada bekleme diye bir şey yok. Güvenlik noktasında biz her türlü adımı atarken tabii ki burada da güvenlik neyi gerektiriyorsa bu güvenlik ağımızı da süratle kuruyor ve ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Biz zırhımızı kuşandık

ABD’nin Dedeağaç’a askeri yığınak ve üs yapması sorusuna cevap veren Erdoğan, şunları ifade etti: “Amerika’yla da bu konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığımız muhatabıyla görüşüyor. Hatta şu anda NATO Savunma Bakanları Toplantısı vardı. Bakanımız da bu toplantılarda muhataplarıyla bu konuları etraflıca görüşme fırsatını buldu. Neticesini dönünce Hulusi Paşa’yla görüşeceğiz. Dedeağaç’ta veya farklı adalarda yapılanları elbette görüyoruz. Biz zırhımızı kuşandıktan sonra tedbirlerimizi aldıktan sonra bize bunlar hiç ürküntü vermez. Tedbirimiz var, her şeyimiz hazır. Dolayısıyla da adımlarımızı buna göre atıyoruz. O düşünsün.” ABD ile F16 sürecindeki yeni gelişmeler sorulan Erdoğan, şunları söyledi:

F16’da olumlu gelişme

“Özellikle F16 konusunda bu son atılan adımlar veya son gelişmeler bir şeylerin değiştiğini gösteriyor. Tabii bütün bu adımları aynı anda Rusya da takip ediyor. Hatta son BM Genel Kurulu’na gittiğimizde orada tabii Amerikalı senatörlerle de görüşmeler yaptım. Bunların hepsi tedbir paketinin içerisinde yer alan konulardır. Bu görüşmelerle de aradaki ilişkileri sıcak tuttuk, sıcak tutuyoruz, tutmaya da devam edeceğiz.”

Aileye de el atacağız

Başörtüsü tekliflerinin hatırlatılması üzerine Başkan Erdoğan şöyle devam etti: “Burada madde noktasında, fazla madde olmasından yana değiliz. Konu olarak da olayı sadece başörtüsü olayı değil, bir de bunun yanına en önemli derdimiz olan aile konusunu da yine bu düzenlemenin içerisine koyalım istiyoruz. Bu çalışmayla birlikte de süratle, vakit kaybetmeden hemen bunu Meclis’e sunmanın gayreti içerisinde olacağız. (Kılıçdaroğlu’nun teklifi) Sana altılı masa bile destek vermiyor. Türkiye’nin böyle bir düzenlemeye ihtiyacı yok.”

Asgari ücret artacak

Asgari ücretteki artışları hakkında da konuşan Erdoğan, şunları kaydetti: “Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin.”