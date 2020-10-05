Rus gazetesinden Ermenistan'ı çılgına çevirecek Türk SİHA yorumu
Rus İzvestiya gazetesi, Azerbyacan'ın Türk SİHA'ları sayesinde Dağlık Karabağ'da büyük aşama kaydettiğini ve Ermenistan'ı güç duruma düşürdüğünü yazdı.
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ediyor. Rus İzvestiya gazetesi, bölgedeki son gelişmelere ilişkin yaptığı analizde Türk SİHA’lara övgüler yağdırdı.
Gazeteye değerlendirmelerde bulunan Rus hükümetine yakın Aleksey Hlopotov isimli askeri uzman, ‘Dağlık Karabağ semalarında Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlaruının tamamen hakim. Ermenistan’ın tankları İHA’lar karşısında savunmasız kaldı. Eski tip tanklar artık tarihe karışıyor’ dedi.
Yazıda, Azerbaycan Ordusu’nun TB2’leri kullanarak 9 Ermeni hava savunma sistemini imha ettiği belirtildi.
Samuel Bendett isimli analist, geçtiğimiz aylarda yaptığı değerlendirmede Rus yapımı insansız hava araçlarının, Çin, İran, Türk ve ABD yapımı benzerlerinden geride kaldığına dikkat çekmişti.