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Rus gazeteci canlı yayında açıkladı: İlk tercih Türkiye olacak

Türkiye'de bir canlı yayına bağlanan Rus gazeteci Maria Gladkikth, turizm pazarının açılması durumunda Rusların ilk tercihinin Türkiye olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 13:20:00 -
Rus gazeteci canlı yayında açıkladı: İlk tercih Türkiye olacak

Koronavirüs salgınının etkili olduğu ülkelerden biri de Rusya oldu.Ülkede vaka sayıları bir anda artışa geçerek 300 bine dayandı.Ölü sayısının da arttığı ülkede birçok tedbir alındı. Ülke genelinde koronavirüse karşı sıkı tedbirler uygulanırken, bir yandan da normalleşme planları yapılıyor.

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Rus gazeteci Maria Gladkikth, ülkedeki son durum hakkında bilgiler verdi.

Rusya'da ölümler daha fazla tartışması

Rus gazeteci, "5,5 milyondan fazla test yapıldı. Vaka sayısının açıklanandan daha fazla olduğu söyleniyor. Rusya'daki ölümlerin istatistiklerden yüzde 70 daha fazla olabileceği tartışılıyor.

Pazar açılırsa ilk tercih Türkiye

Turizmle paranın dışarı gitmemesi için uğraşacaklar. Ağustos gibi hareket başlar gibime geliyor. Pazar açılırsa ilk tercih Türkiye olacak. Geç açılırsa Rusya'da sezon daha da uzayacak. Rusya Ulaştırma Bakanlığı'na göre iç hatlarda haziranda, dış hatlarda temmuzda uçuşların başlaması bekleniyor. Ama bu sadece bir beklenti." ifadelerini kullandı.

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