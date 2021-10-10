Rus Ermenisinin gözü Kars ve Ağrı’daymış

Kırım Haber Ajansı’nın aktardığına göre Rus devlet televizyonu Rossiya-1’deki programına katılan Simonyan, “Ben emperyal Rus bilincine sahip bir insanım” ifadesini kullandı.



“Kars ve Ağrı Dağı’nın Rusya’ya geri dönmesini istiyorum. Utanç verici Kars Antlaşmasına kadar buralar, Rusya’ya aitti…” diyen Simonyan, “Daha önce Rusya’ya ait olan her şeyi geri almak isterdim. Daha da utanç verici olan Brest-Litovsk Anlaşması’na göre verilenleri de… O zaman ülkemizin nüfusunun yüzde 30’unu ve büyük toprak parçamızı başkalarına verdik. Ağrı Dağı, Ermenistan’ın ana sembolüdür…” diye konuştu.



43 yıl Rus işgalinde kalan Kars, Doğu Cephesi komutanı Kazım Karabekir’in emrindeki kuvvetlerin 28 Ekim 1920’de harekete geçmesi ve 9’uncu Kafkas Tümeni’nin şehre girmesiyle, 30 Ekim 1920’de düşman işgalinden kurtarılmıştı.