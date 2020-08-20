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Ekonomi Rus ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 3,6 küçüldü
Ekonomi

Rus ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 3,6 küçüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-20 20:39:23 -
Rus ekonomisi yılın ilk yarısında yüzde 3,6 küçüldü

MOSKOVA (AA) - Rus ekonomisi bu yılın ilk yarısında yüzde 3,6 küçüldü.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan öncü verilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede sanayi üretimi yılın ilk 6 ayında yüzde 4,2 azaldı.

Söz konusu dönemde, halkın reel harcanabilir gelirleri de yüzde 3,7 düşerken, Rus ekonomisi de yüzde 3,6 küçülme kaydetti.

Kovid-19 salgını ve küresel emtia fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Rus ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8,5 küçülmüştü.

Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre, geçen yıl yüzde 1,3 büyüyen ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ila 5,5 arasında küçülmesi bekleniyor.

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