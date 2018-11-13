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Rus ekibi Fenerbahçeli isme talip oldu

Fenerbahçe'de sezon başında kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a Rus ekiplerinden Dinamo Moskova talip oldu.

13 Kasım 2018 Salı 23:55
Rus ekibi Fenerbahçeli isme talip oldu

Rusya Premier Lig takımlarından Dinamo Moskova'nın, Fenerbahçe'de bu sezon başında kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a talip olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de sezon başında kadro dışı bırakılan ve uzun süredir A takımda forma giymeyen Ozan Tufan'a sürpriz bir talip çıktı. Rusya Premier Lig takımlarından Dinamo Moskova, Ozan Tufan'ın peşine düştü.

Fenerbahçe'nin kapısı çalınacak

Rusya Premier Lig'de uzun süredir yaşadığı ekonomik krizden dolayı küçülmeye giden ve bu yıl da ligde kalmayı hedefleyen Dinamo Moskova, sezonun ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Rus basınındaki haberlere göre, Dinamo Moskova yönetimi Ocak ayında Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Ozan Tufan için sarı lacivertli yönetim ile masaya oturarak genç futbolcunun bonservisinde makul bir indirim talep edecek. Dinamo Moskova scout ekibinin daha önceki milli maçlar ve Fenerbahçe'den takip ettiği Ozan Tufan'a sıcak baktığı, oyuncunun yaşının genç olması nedeniyle yeniden oynayarak form tutacağı yönünde yönetime rapor verdiği öne sürüldü.

(Futbolarena)

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 23:55
  1. Fenerbahçe
  2. Ozan Tufan

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