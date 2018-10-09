Rus donanma gemisi Çanakkale sularında!
Rus donanmasına ait "Nikolai Filchenkov" isimli askeri çıkarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.09 Ekim 2018 Salı 10:33
Rus donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Alınan bilgiye göre, saat 07.20'de Ege Denizi yönünden boğaza giren "152" borda numaralı "Nikolai Filchenkov" isimli askeri çıkarma gemisi, 08.40'ta Çanakkale önlerine ulaştı.
Marmara Denizi'ne seyrini sürdüren ve gideceği liman hakkında bilgi verilmeyen gemiye sahil güvenlik unsurları eşlik etti.
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