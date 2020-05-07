Rus doktorun 'koronavirüs' yorumu olay oldu: Hastaneye gelmeyin, hasta olursunuz

TV programıyla geniş kitlelere seslelen Rusya’nın ünlü doktorlarından Aleksandr Myasnikov, koronavirüs kuşkusu taşıyanları hastaneye gitme konusunda acele etmemeleri konusunda bir kez daha uyardı.

Myasnikov, ateşi 38 dereceyi geçmeyenlerin ebde istirahat ederek ve Parasetamol gibi ilaçlar kullanarak ateşlerini düşürmeye çalışmalarını istedi ve “Ayakta durabiliyorsanız ya da oturuyorsanız sizin hastanede işiniz yok. Aksine hastanede hasta olma riskiniz daha yüksek” dedi.

Ünlü doktora göre, ateşi 30 dereceyi geçmeden ambülans çağıranlar hem hastanelerin zaten ağır olan yükünü arttırıyor, hem de koronavirüs hastaları ile dolu hastanelerde virüs kaparak hastalanma riskine giriyor. Bunun için ancak ateş birkaç gün 38 derecenin altına düşmüyorsa doktor çağırmak en doğrusu.