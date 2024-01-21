Rus doğalgaz devi Novatek'te şok İHA saldırısı geldi: Üretimi durdurduğunu açıkladı! Dünyayı kasıp kavuran olaylar
Rusya'nın en büyük bağımsız doğal gaz şirketi Novatek, insansız hava araçlarıyla yapıldığı iddia edilen dev bombalı saldırı ile sarsıldı. Baltık Denizi'nde bulunan tesisinde çıkan yangın nedeniyle dev şirket üretimi durdurduğunu açıkladı. Kimse gelişmeyi beklemiyordu
Rusya'nın en büyük bağımsız doğal gaz şirketi Novatek, insansız hava araçlarıyla yapıldığı iddia edilen saldırı ile sarsıldı. Baltık Denizi'nde bulunan tesisinde çıkan yangın nedeniyle dev şirket üretimi durdurduğunu açıkladı.
Novatek'ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin Baltık Denizi kıyısındaki Ust-Luga'da bulunan tesisinde sabah saatlerinde yangın çıktığı bilgisi verildi.
Yangının çıkışının ilk belirlemelere göre "dış etkenlerden" kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, yangında ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.
Açıklamada, yangının kontrol altına alındığı, tesisteki üretimin ise durdurulduğu kaydedildi.
Rus basınında yer alan bazı haberlerde, tesisteki yangının iki insansız hava aracıyla yapılan saldırı nedeniyle çıktığı öne sürüldü.
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