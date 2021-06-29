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Dünya Rus Dışişleri’nden Kıbrıs açıklaması
Dünya

Rus Dışişleri’nden Kıbrıs açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Kıbrıs sorununun hukuki normlar ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 22:15:00 -
Rus Dışişleri’nden Kıbrıs açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin bir açıklama yayınlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Kıbrıs sorununun hukuki normlar ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduğunu belirtti.

Bakanlığın sitesinde yer alan açıklamada, "Rus tarafı, mevcut Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları temelinde Kıbrıs sorununa adil, uygulanabilir ve kapsamlı bir çözüme ulaşılması yönündeki ilkeli tutumunu yeniden teyit etti. Doğu Akdeniz'de uzun vadeli istikrar ve barışın sadece ve sadece diyalog, genel kabul görmüş uluslararası hukuk normlarına dayalı, karşılıklı kabul edilebilir çözüm arayışlarıyla sağlanabileceği kaydedildi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, telefon görüşmesi sırasında bakanların ‘Kovid-19 salgınının sonuçlarının birlikte üstesinden gelinmesi’ konusunu da ele aldıkları ifade edildi.

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