Rus diplomat açıkladı: Artık Yunanistan ile hiçbir ilişkimiz kalmadı

Rusya'nın Atina Büyükelçisi Andrey Maslov, Rossiya-24 TV kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Yunanistan ile hiçbir ilişkimiz kalmadı"

Atina ile Moskova arasındaki ilişkilerin tamamen koptuğunu söyleyen Maslov, "Şubat ayının sonundan bu yana Yunanistan ile ikili ilişkilerimiz kesildi ve Atina ile herhangi bir işbirliğimiz veya temasımız yok. Şimdiye kadar elde edilen tüm ilerlemeler, on yıllar boyunca inşa edilen ikili ilişkiler birkaç gün içinde yok edildi" dedi.