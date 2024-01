Rus devi çıldırdı! Türkiye'ye insan yağdıracaklar

ANEX Tour'un ardından, Rusya'nın en eski ve köklü tur operatörlerinden Intourist de yeni şehirler ekleyerek 2024 Türkiye programını genişletti. Şirket, yaz sezonunda Rusya'nın 12 şehrinden Antalya'ya, 8 şehrinden Bodrum'a ve 5 şehrinden de Dalaman'a turist getirecek.

Turizmgüncel'de yer alan bilgilere göre; Ocak ortası itibariyle Türkiye erken rezervasyon satışlarının iyi gittiğini açıklayan şirket, satışların geçen yılın aynı döneminin 4 kat üzerine çıktığını bildirdi. Bu nedenle Intourist, THY ve Azur Air'den aldığı blok koltuklarla Türkiye operasyonlarını genişletiyor.

Moskova, St. Petersburg, Omsk, Tyumen, Çelyabinsk, Kazan, Yekaterinburg , Novosibirsk, Samara, Ufa, Krasnoyarsk ve Nizhny Novgorod'dan Antalya paket tur satışlarına başlayan şirket 2024 sezonunda Türkiye'deki otellerde geniş bir kontenjana sahip olacağını açıkladı.

Intourist verdiği bilgiye göre şirketin yüksek kontenjanı bulunan oteller şunlar:

"Adalya Hotels, Adam&Eve (yetişkin oteli), Akka Hotels, Alaiye Hotels, Alaiye Resort & Spa Hotel, Amara Hotels, Armas Hotels, Beach Club Doganay, Bellis Deluxe Hotel, Club Hotel Phaselis Rose, Club Hotel Sera, Rixos Hotels , Concordia Celes Hotel, Corendon Playa Kemer, Cornelia Hotels, Crystal Hotels, Cullinan Golf & Resort, Dobedan Hotels, Ela Excellence Resort Belek, Etno Hotel, Fame Hotels, First Class Hotel, Gloria Hotels, Grand Park Lara, Justiniano Hotels, Kaya Hotels , Kimeros Park Holiday Village, Marine Family Club Hotel, Klas More Beach Hotel, Kremlin Palace, Lake River Side Hotel & Spa, Barut Hotels, Limak Hotels, Lykia World & Links Golf, Maxx Royal Hotels - Voyage Hotels, Miramare Hotels, NG Phaselis Bay, Nirvana Hotels, Papillon Hotels, Pine Beach Belek, Port Nature Luxury Resort Hotel And Spa, Port River Hotel & Spa, Queens Hotels, Raymar Resort & Aqua, Selectum Hotels, Sherwood Hotels, Side Alegria Hotel & Spa (yetişkin oteli), Sorgun Akadia Luxury Premium, Spice Hotel & Spa, The Land Of Legends Kingdom Hotel, The Norm Oriental (eski Asteria Kemer Resort), Titanic Hotels."

