İki grup arasında çıkan kavga ölümle bitti!

MARDİN DERİK'TE VAHİM OLAY: SOKAK ORTASINDAKİ KANLI HESAPLAŞMADA 18 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Mardin’in Derik ilçesinden gelen feci bir haber, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Henüz hayatının baharında olan 18 yaşındaki bir genç, iki grup arasında çıkan ve kısa sürede vahşete dönüşen bıçaklı bir kavgada ağır yaralanarak yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Derik ilçesine bağlı Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, iki farklı grup arasında neyden kaynaklandığı henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sözlü bir tartışma başladı. Bu basit tartışma kısa sürede büyüyerek adeta bir kanlı hesaplaşmaya dönüştü.

Kavga esnasında, 18 yaşındaki Kanıvar Gözen aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların derhal durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı durumdaki Gözen’e ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, genç adam acilen Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde doktorlar tarafından gösterilen tüm insanüstü çabalara rağmen, Kanıvar Gözen maalesef yaşam savaşını kaybederek Hakk’ın rahmetine kavuştu. Gözen’in cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna sevk edildi.

Olayın ardından bölgede huzur ve asayişi sağlamak amacıyla güvenlik güçleri mahallede geniş çaplı tedbirler aldı. Jandarma ekipleri, bu vicdanları yaralayan kavgaya karışan şüphelilerin tamamını yakalamak için çok yönlü ve titiz bir soruşturma başlattı. Adaletin tecelli etmesi için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

#Mardin #Derik #BıçaklıKavga #GençÖlüm #KanlıOlay #Asayiş #SonDakikaHaberleri