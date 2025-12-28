Milli Gazete’ye neler oluyor? CHP ile oturup kalka Atatürkçü oldular

Türkiye’nin köklü yayın organlarından olan Milli Gazete’ye son yıllarda bi haller oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile seçim ittifakı yapan Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete kuruluş ilkelerine ters yayınlar yapıyor. Bunun son örneği "’Ya İstiklal ya ölüm’ sesleri ile Anıtkabir’e yürüdüler: Peki kim bunlar, ne istiyorlar?” başlıklı haberi oldu.

Millî Gazete haberi şöyle okuyucularına aktardı:

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde çözüm sürecini protesto için Anıtkabir'de yürüyüş yapıldı. Yürüyüşte en ön sıradaki isim ise dikkat çekti.

Ankara’nın Beşevler Meydanı bugün sadece bir kutlamaya değil, sert bir protestoya da sahne oldu. Hükümetin son dönemde dillendirdiği politikalar ve atılan adımlar, "milli hassasiyet" vurgusu yapan kalabalık bir grubu sokağa döktü. Ellerinde bayraklarla yürüyen grubun hedefinde mevcut süreç, rotasında ise Anıtkabir vardı.

Öğle saatlerinde Beşevler'de toplanan kalabalık, ellerinde dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçti. Emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı güzergah boyunca tansiyon zaman zaman yükselse de grup, "Ne mutlu Türküm diyene", "Vatan sana canım feda" ve "Her Türk asker doğar" sloganlarıyla Anıttepe kapısına ulaştı. Çevredeki vatandaşların da alkışlarla destek verdiği yürüyüşte, "milli birlik" vurgusu ön plana çıkarıldı.

Anıtkabir avlusuna girmeden önce kapı önünde duran kalabalık, burada hep bir ağızdan Atatürk’ün "Gençliğe Hitabe"sini okudu. Yapılan açıklamalarda, terörle mücadeledeki kararlılığa dikkat çekilirken, mevcut siyasi sürecin milli birliğe zarar verdiği savunuldu. Grup, hitabenin okunmasının ardından mozoleye çıkarak saygı duruşunda bulundu.

YÜRÜYÜŞÜN ASIL AMACI İSE PKK’NIN SİLAHSIZLANDIRILMASINA İTİRAZ

Milli Gazete’nin bu haberi okuyucuları arasında şaşkınlık yarattı. Zira yürüyüşün amacı PKK’nın silahsızlandırılmasına itirazdı.

Ulusalcı askerlerin yürüyüşüne Milli Gazete de haber içerisinde “millî birlik” vurgusu diyerek destek verdi.

Kendileri muvazzaf iken PKK’nın karakolları basmasını seyredenler şimdi PKK’ya silah bırakmasına Anıtkabir’e yürüyüş yaparak itiraz ediyorlar. Milli Gazete de yaptığı haberle onlara destek veriyor.

Kuruluş ilkelerine ters orantılı yayın yaparak son yıllarda hayal kırıklığına uğratan Milli Gazete’nin ne kadar daha ileri gideceğini okuyucuları endişeyle merak ediyor.