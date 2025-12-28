  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Brezilya'da uçak denize çakıldı!
Dünya

Brezilya'da uçak denize çakıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Brezilya'da uçak denize çakıldı!

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Copacabana plajında bir reklam şirketin ait uçak denize çakıldı. Kaza sırasında pilot hayatını kaybetti.

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Copacabana Plajı açıklarında dün meydana gelen uçak kazasında bir reklam şirketine ait Cessna 170A tipi uçağın düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Copacabana Plajı açıklarında bir uçak kazası yaşandı. Plajdaki güvenlik kamerası kayıtlarına göre dün yerel saat ile 12.30'da meydana gelen kazada bir reklam şirketine ait Cessna 170A tipi hafif hava aracı (ultralight) sınıfı uçak plajdaki sakinlerin gözü önünde denize düştü.

Yetkililer, kazanın ardından itfaiye ekiplerinin şişme botlar, jet ski, dalgıçlar ve hava desteği ile kurtarma çalışmaları başlattığını bildirdi. Kurtarma faaliyetleri sonucunda pilotun cansız bedenine ulaşılırken, enkazdan çıkarılan naaşın kimlik tespiti için adli tıp ofisine sevk edildiği aktarıldı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kazakistan'daki uçak faciasında "savaş başlığı" şoku
Kazakistan'daki uçak faciasında "savaş başlığı" şoku

Dünya

Kazakistan'daki uçak faciasında "savaş başlığı" şoku

Sıcak saatler! Suudi Arabistan’a ait savaş uçakları saldırdı
Sıcak saatler! Suudi Arabistan’a ait savaş uçakları saldırdı

Dünya

Sıcak saatler! Suudi Arabistan’a ait savaş uçakları saldırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23