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Rus denizaltısındaki kazanın nedeni belli oldu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 14 kişinin hayatının kaybettiği denizaltı kazasının başlıca nedeninin akü kompartmanında çıkan yangın olduğun ifade etti.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:18
Rus denizaltısındaki kazanın nedeni belli oldu

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le olan bir toplantıda 14 kişinin hayatının kaybettiği denizaltı aracındaki kazanın başlıca nedeninin akü kompartmanında çıkan yangın olduğun ifade etti. Şoygu, Putin’le bir toplantıda 14 mürettebatın hayatını kaybettiği denizaltı aracı batiskafta çıkan yangının sebepleri ile ilgili açıklamada bulundu.

"Olayın ana nedeni belirlendi: akümülatör odasında yangın çıktı ve yayıldı" diyen Şoygu, batiskafın hızlıca onarılmasını umduğunu belirtti. Araçtaki nükleer enerji ünitesinin tamamen yalıtılmış durumda olduğunu ve yanında kimsenin bulunmadığını vurgulayan Şoygu “Araçtaki nükleer enerji ünitesi tamamen izole ve yanında kimse bulunmuyor. Ayrıca mürettebat üniteyi korumak için gerekli tüm adımları attı, ünite tamamen çalışır durumda. Bu da bizim aracın oldukça kısa sürede onarılmasını ummamızı sağlıyor” dedi.

Diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şoygu’ya aracın mürettebatına devlet nişanı verilmesi talimatı verdi. Şoygu, Putin’e ölenlerin ailelerine gerekli tüm yardımların yapılacağını da belirtti. Suların derinliğini ölçmekle görevlendirilmiş mürettebatı taşıyan denizaltı aracındaki 14 denizcinin, yangından dolayı salınan zehirli gazları solumaları nedeniyle hayatlarını kaybettikleri biliniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de araçta 14 denizcinin hayatını kaybettiğini açıklanmasından hemen sonrasında programını iptal edip Şoygu ile acil bir toplantı gerçekleştirmişti. Rusya lideri, ölen denizcilerin 'ordu ve devlet için çok büyük bir kayıp olduğunu' söylemişti.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:18
  1. Vladimir Putin
  2. Rusya

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