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Dünya Rus Büyükelçi’den Washington’a suçlama: ‘ABD parmak şıklatsa Ukrayna geri çekilir’
Dünya

Rus Büyükelçi’den Washington’a suçlama: ‘ABD parmak şıklatsa Ukrayna geri çekilir’

Yeniakit Publisher
2024-08-25 12:39:00 - 2024-08-25 16:02:45
Rus Büyükelçi’den Washington’a suçlama: ‘ABD parmak şıklatsa Ukrayna geri çekilir’

Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov'un suçlamaları şok etti! Ukrayna’nın Kursk harekâtıyla ilgili Washington yönetiminin önceden bilgisi olduğunu iddia ederek, “ABD parmağını şıklatsa Ukrayna geri çekilir” yorumunu yaptı.

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rusya lideri Vladimir Putin’in “Kursk saldırısına yanıt planının” hazır olduğunu söyledi. Beyaz Saray ve ABD Dışişleri yetkilileriyle bir dizi görüşme yapan Antonov, sonrasında Rus devlet televizyonuna verdiği demeçte ABD’nin Kiev’in kararları üzerinde etkisi olduğunu savundu.

‘ABD İSTEMEDEN OLMAZ’

ABD yönetiminden gelen açıklamaların aksine Ukrayna ordusunun 6 Ağustos’ta Rusya’nın Kursk bölgesine başlattığı kara harekâtını Washington’ın önceden bildiğini savunan Antonov, “Eğer Amerikalılar Kursk’ta yaşananlardan memnun olmasaydı, sadece bir parmak şıklatması yeterli olurdu ve Kiev bu tür eylemleri derhal durdururdu” diye konuştu. Çok sayıda ABD’li ve Batılı askeri uzmanın Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’ye danışmanlık yaptığı yönünde iddialar bulunduğunu söyleyen Antonov, “Washington’un onayı olmadan Kiev’de hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğine inandığını” söyledi.

‘KURSK YANITI HAZIR’

Antonov, ayrıca Vladimir Putin’in Kursk bölgesinde devam eden saldırılara “bir yanıt formüle ettiğini” ve Rusya’ya saldırıdan sorumlu olanların “cezalandırılacağını” söyledi. “Ukrayna’nın Kursk saldırısına Başkan Putin’in cevabı hazır. Bu saldırıya verilecek yanıt son derece şiddetli ve karşı tarafı pişman edici olacak” diyen Antonov söz konusu saldırının mahiyetiyle ilgili, “Ukrayna kuvvetlerinin geri püskürtülmesi değil, bulundukları Rusya topraklarında imha edilmelerini öngörüyor” ifadesini kullandı.

NÜKLEER YORUMU
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Antonov’un bu sözlerini yorumlayan askeri analistler, Rusya’nın bölgeye taktik nükleer bomba atma seçeneğini değerlendirebileceği yorumunu yaptı. Rus ordusunun, Ukrayna’nın bölgeye yığdığı 15 bin kadar askeri kısa sürede mağlup edebilecek güce sahip olmadığına dikkat çeken analistler, Rusya’nın sık sık gündeme getirdiği ancak uluslararası kuralları ihlal edeceği için Ukrayna topraklarında kullanmadığı taktik nükleer silahlara kendi toprağı olan Kursk’ta başvurabileceğini söyledi. Kursk bölgesinden şu ana kadar 133 binden fazla Rus vatandaşı tahliye edildi.

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Yorumlar

Saffet

Suç olsaydı Gazzede yapılan soykırım suç olurdu dünya dur derdi BAS NÜKLEERÉ soykirimci Amerika için savasanlara birlikcilere ders olsun

diyarbakırlı

Evet ABD parmak şıklatsa Doğu Akdeniz'e, Ortadoğu'ya barış gelir. Dünyanın huzur ve sükutunu bozan ABD'dir. Bu bir gerçek.
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