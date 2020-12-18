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Dünya Rus Büyükelçi Karlov, Ankara'da anıldı
Dünya

Rus Büyükelçi Karlov, Ankara'da anıldı

4 yıl önce Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, düzenlenen törenle anıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 14:24:00 -
Rus Büyükelçi Karlov, Ankara'da anıldı

Büyükelçi Karlov için Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde anma töreni düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle kısıtlı katılımın olduğu törene, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Belarus, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçileri ile Rus vatandaşları katıldı.

Törene katılanlar, Karlov'un büyükelçilik bahçesindeki anıtına çiçek bıraktı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

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