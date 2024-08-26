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Dünya Rus bombardıman uçakları havalandı: Ukrayna'da sirenler çaldı! Sığınak çağrısı yapıldı
Dünya

Rus bombardıman uçakları havalandı: Ukrayna'da sirenler çaldı! Sığınak çağrısı yapıldı

Yeniakit Publisher
2024-08-26 12:32:00 -
Rus bombardıman uçakları havalandı: Ukrayna'da sirenler çaldı! Sığınak çağrısı yapıldı

Rusya'ya ait Tu-95 tipi bombardıman uçaklarının havalanması nedeniyle Ukrayna genelinde hava saldırısına karşı uyarı sirenlerinin çalmaya başladığı bildirildi.

Kiev Şehri Askeri İdaresinin Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusuna ait Tu-95 tipi savaş uçağından seyir füzesi fırlatma tehdidi dolayısıyla ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Ukrayna'daki çeşitli Telegram kanallarından Harkiv, Mikolayıv, Dnipro ile Vinnitsa bölgelerinde yaşayan insanlara sığınaklara inme çağrısı yapıldı.

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Harkiv'e saldırı düzenlediğini duyurdu.

Ukrayna basını da ülkenin bazı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

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Yorumlar

Vatanperver

Brakin yesinler birbirlerini kiluse birliğini kuranlar gibi araci olup bariştirmayin suriye ve biz rahat edelim alalim suriyeyi
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