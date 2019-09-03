Rus bloggera 5 yıl hapis cezası Rusya’da mahkeme, twitter hesabı üzerinden polis memurlarının çocuklarına şiddet çağrısı yapan Maks Steklov takma adlı Rus bloggera 5 yıl hapis cezası verdi.

Rusya’da mahkeme, twitter hesabı üzerinden polis memurlarının çocuklarına şiddet çağrısı yapan Maks Steklov takma adlı Rus bloggera 5 yıl hapis cezası verdi.

Polis sosyal medyada Maks Steklov takma adını kullanan kişinin kimliğini Vladislav Sinitsa olarak açıkladı. Polis memurlarının çocuklarına yönelik tehdit ve şiddet çağrısı paylaşımlarında bulunan 30 yaşındaki Rus blogger, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sinitsa’nın 31 Temmuz’da sosyal medya hesabında çok sayıda insana yasa dışı şiddet eylemleri başlatma çağrısında bulunduğu belirlendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.